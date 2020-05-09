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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تشدد قواعد منح تأشيرات للصحفيين الصينيين

السبت 09/مايو/2020 - 07:48 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصدرت الولايات المتحدة قواعد جديدة تشدد إرشادات منح تأشيرات للصحفيين الصينيين، قائلة إن ذلك ردًا على طريقة معاملة الصحفيين الأمريكيين في الصين، في تحول يأتي وسط توترات بين البلدين بسبب جائحة فيروس كورونا العالمية.

وتبادلت الولايات المتحدة والصين سلسلة من الإجراءات الانتقامية التي تتعلق بالصحفيين في الأشهر الأخيرة.

ففي مارس طردت الصين صحفيين أمريكيين من ثلاث صحف أمريكية بعد شهر من إعلان الولايات المتحدة أنها ستبدأ في معاملة خمس وسائل إعلام تديرها الدولة في الصين لها نشاط في الولايات المتحدة بنفس طريقة معاملة السفارات الأجنبية.

وبعد يوم من الحكم الأمريكي على المؤسسات الصينية التي تديرها الدولة طردت بكين ثلاثة مراسلين
لصحيفة وول ستريت جورنال اثنان منهم أمريكيان والآخر أسترالي عقب نشر عمود رأي نددت به الصين بوصفه عنصريا.

وبإصدار القواعد الجديدة يوم الجمعة أشارت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية إلى ما وصفته "بقمع (الصين) للصحافة المستقلة".

وستسري القواعد الجديدة يوم الاثنين وستقصر تأشيرات الصحفيين الصينيين على فترة 90 يوما مع وجود خيار للتجديد. ومثل هذه التأشيرات تكون عادة مفتوحة ولا تحتاج لتمديدها ما لم ينتقل الموظف
لشركة مختلفة.

وقال مسؤول كبير بوزارة الأمن الداخلي طلب عدم نشر اسمه إن القواعد الجديدة ستسمح للوزارة بمراجعة طلبات الصحفيين الصينيين للحصول على تأشيرات بشكل أكثر تواترا ومن المرجح أن تقلص إجمالي عدد الصحفيين الصينيين في الولايات المتحدة.

وقالت الوزارة إن القواعد الجديدة لن تسري على الصحفيين الذين يحملون جوازات سفر من هونج كونج أو مكاو وهما المنطقتان الصينيتان شبه المستقلتين.

وتزايدت التوترات بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة مع اجتياح فيروس كورونا المستجد العالم وفتكه بأكثر من 269 ألف شخص في شتى أنحاء العالم حتى الآن.

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