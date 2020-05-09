الأرجنتين تقرر تمديد الحجر فى بوينس آيرس حتى 24 مايو

قررت السلطات الأرجنتينية تمديد فترة الحجر في بوينس آيرس ومحيطها حتّى 24 مايو بهدف احتواء فيروس كورونا المستجدّ، في حين قد يُعاد فتح بقيّة أنحاء البلاد اعتمادًا على قرارات السلطات المحلّية، حسب ما أعلن الرئيس ألبرتو فرنانديز.وقال الرئيس في مؤتمر صحفي إنّ منطقة العاصمة البالغ عدد سكّانها 14 مليون نسمة "فيها أعلى كثافة سكّانية وأكبر عدد مصابين (بالفيروس) أتوا من دول أخرى. وسيمتدّ الحجْر الصحي فيها حتّى 24 مايو".وأضاف: "الوضع تحت السيطرة نوعًا ما، لكنّ منطقة العاصمة تضمّ 86% من حالات الإصابة على المستوى الوطني، وهي المركز الرئيسي للإصابات".ويتواصل الحجْر منذ خمسين يومًا في هذه الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبيّة، والتي أحصت 5598 إصابة بكوفيد-19، فضلًا عن 293 وفاة، بينما تماثل 1659 للشفاء.وقال فرنانديز إنّه في ما يتعلّق ببقيّة مناطق البلاد، فسيتمّ البدء بتنفيذ خطّة "إعادة فتح تدريجيّ للأنشطة الصناعيّة والتجاريّة وحتّى الترفيهيّة"، وذلك اعتمادًا على ما تُقرّره السلطات المحلّية في كل منطقة.