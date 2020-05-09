قصور الثقافة تعرض جولة فى متحف العقاد ضمن «الثقافة بين إيديك»

قدم قصر ثقافة أسوان التابع، للهيئة العامة لقصور الثقافة، جولة في متحف العقاد بقصر ثقافة العقاد، وذلك ضمن مبادرة وزارة الثقافة التي أطلقتها تأتي شعار "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك".وتضمنت الجولة التعريف بحياة الأديب عباس محمود العقاد والمحتويات التي يتضمنها المتحف.يذكر أن وزارة الثقافة تقدم العديد من الأنشطة الثقافية والعروض الفنية على الموقع الرسمي الخاص للوزارة تحت شعار الثقافة بين إيديك، عقب انتشار فيروس كورونا المستجد تشجيعا من الوزارة على القراءة والجلوس في البيت لحين انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.