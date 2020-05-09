قصور الثقافة تطرح الأعمال الكاملة للشيخ مصطفى عبدالرزاق

أصدرت الهيئة العامة لقصور الثقافة، حديثا، الأعمال الكاملة للشيخ مصطفى عبدالرازق، في أربعة مجلدات عن سلسلة ذاكرة الكتابة التابعة لها من تحقيق ودراسة الدكتور عصمت نصار.والشيخ مصطفى عبد الرازق هو توأم الشيخ على عبد الرازق صاحب كتاب "الإسلام وأصول الحكم" الشهير في مطلع القرن الماضي.ووُلِدَ الشيخ مصطفى عبدالرازق سنة ١٨٨٥م في قرية "أبوجرج" التابعة لمركز "بني مزار" غير بعيد عن عزبة "الكيلو"، التي ولد فيها قبله بـ6 سنوات تنويري آخر هو طه حسين.وفي كتاب "نجيب محفوظ حياته وأدبه"، يروي نجيب محفوظ للناقد رجاء النقاش الكثير من التفاصيل التي تؤكد تعلقه بالشيخ مصطفى عبدالرازق، واعتباره المثل الأعلى له خلال فترة تكوينه، إذ كان المشرف على رسالته للماجستير التي اختارها محفوظ عن فلسفة الجمال في الإسلام.وبفضل هذا التعلق من نجيب محفوظ اختاره الشيخ مصطفى عبدالرازق سكرتيرًا له خلال توليه وزارة الأوقاف.