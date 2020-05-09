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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

مركز «الست وسيلة» يعلن عن عدد من فعالياته «أونلاين»

السبت 09/مايو/2020 - 07:41 ص
بيت الشعر بمركز إبداع
بيت الشعر بمركز إبداع
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ينظم بيت الشعر، بمركز إبداع "الست وسيلة"، عدة فعاليات ثقافية أونلاين، وذلك التعاون مع نادى أدب دمياط اللقاء الأسبوعي، يوم الأحد المقبل، في تمام الساعة التاسعة مساء، على أن يكون اللقاء مقسما إلى أريع فقرات، الأولى تبدأ بندوة بعنوان "مدن القاهرة القديمة".

وتأتي الفقرة الثانية مع أمسية شعرية بمشاركة الشعراء "أحمد حافظ، أحمد النجار، حبيبة الزين، ريم أحمد، الضوي محمد الضوى، محمد عرب صالح، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء، أما في الفقرة الثالثة فستكون فقرة غنائية بمشاركة المطربة تدى الموجى، والعازفة أمل عبد السلام، وتختتم الفعالية بلقاء مفتوح، بمشاركة كل من شارك في الفقرات الثالثة، يدير اللقاء الشاعر أن نور الدين نادر، نورا النيلي، في تمام الساعة الحادية عشر مساء.

ويقع منزل الست وسيلة بمنطقة الأزهر ملاصقًا من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلًا بواجهته الشمالية الشرقية (الرئيسية) على حارة الست وسيلة.

وبني المنزل عام (1074 هـ 1664م) كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد يشير الي أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني وهما من شيدا هذا المنزل وأن الست وسيله هي آخر من امتلكته وهذا المبنى حاليًا ملكية المجلس الأعلى للآثار.

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