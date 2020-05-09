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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كوريا الجنوبية تسجل 18 إصابة جديدة بـ«كورونا»

السبت 09/مايو/2020 - 07:33 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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سجلت كوريا الجنوبية 18 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الـ24 الماضية، من بينها 12 إصابة في العاصمة سول.

وقالت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، اليوم السبت، إن إجمالي عدد الإصابات ارتفع إلى 10840 إصابة فضلا عن 256 حالة وفاة.

وقال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي تشونج سي كيون في اجتماع بشأن الفيروس، اليوم السبت، إن الحكومة ستسخر "كل الموارد المتاحة" للعثور على حاملي الفيروس وعزلهم.

كما أصدر المسؤولون أمرا إداريا لمدة شهر نصح الملاهي الليلية والفنادق والحانات ووغيرها من الأنشطة المماثلة بإغلاق أبوابها.

وقد دفع تسجيل أعداد قليلة من الإصابات بفيروس كورونا في الأسابيع الماضية السلطات إلى تخفيف توجيهات التباعد الاجتماعي وجدولة إعادة فتح تدريجية للمدارس اعتبارا من الأسبوع المقبل.

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