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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان: الإبلاغ عن حالات مضايقة لمن لا يلتزمون بتوجيهات فيروس كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 07:30 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
وكالات
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تشهد اليابان حالات مضايقة للأشخاص الذين لا يلتزمون بدعوات الانضباط الذاتي، مع سعي الدولة لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي منطقة طوكيو، شوهدت رسائل مكتوبة على حانات ومتاجر ظلت مفتوحة،تحثها على إغلاق أبوابها، حسبما أفادت وكالة "جيجي برس" اليابانية اليوم السبت.

وحذرت بعض الرسائل من إبلاغ الشرطة "المرة القادمة سأبلغ الشرطة"، كما وردت تقارير عن اتلاف سيارات تحمل لوحات معدنية تخص أقاليم أخرى.

وتم توفير ملصقات للسائقين الذين لديهم لوحات معدنية من خارج المدينة للإشارة إلى أنهم يعيشون في المنطقة، وفقا للوكالة.

وفي الأوساط الإلكترونية، يتم استخدام عبارة "شرطة الانضباط الذاتي" على نطاق واسع، وفقا لما ذكرته وكالة "جيجي برس".

ولا تزال حالة الطوارئ المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا في اليابان سارية حتى 31 مايو، لكن المواطنين لا يلتزمون عامة بالقيود الصارمة على الحركة كما هو الحال في أوروبا وغيرها من المناطق المتضررة في العالم.

وينصح المواطنون بالمكوث في المنازل قدر الإمكان وتجنب السفر إلى مقاطعات أخرى - ولكن هناك البعض ممن لا يتبعون القواعد.

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