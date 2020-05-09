الصين تسجل إصابة واحدة جديدة بـ«كورونا» و15 حالة دون أعراض

أظهرت بيانات لجنة الصحة الوطنية في الصين، اليوم السبت، تسجيل إصابة جديدة واحدة بفيروس كورونا المستجد.وحسبما أفادت وكالة أنباء "شينخوا" ذكرت اللجنة في بيان أنه تم تسجيل حالة إصابة واحدة واردة من الخارج في الثامن من مايو.وقالت اللجنة أيضًا إنه تم تسجيل 15 حالة إصابة جديدة دون أعراض مقابل 16 حالة يوم الخميس الماضي.وجاء في بيان اللجنة أن العدد الإجمالي لإصابات الفيروس في الصين يبلغ الآن 82887 بينما لا يزال عدد الوفيات دون تغيير عند 4633.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.