رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 09 مايو 2020 الموافق 16 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بلدية موسكو تهدى المحاربين القدامى أجهزة لوحية

السبت 09/مايو/2020 - 05:41 ص
عيد النصر على النازية
عيد النصر على النازية
وكالات
طباعة
أهدت بلدية موسكو قدامى المحاربين والعاملين في المرافق الصناعية لموسكو إبان الحرب العظمى أجهزة لوحية إلكترونية يمكن التحكم فيها صوتيا، عشية الاحتفال بذكرى عيد النصر على النازية.

وقال عمدة موسكو، سيرجي سوبيانين، إن الأجهزة اللوحية تحتوي على تسجيلات الفيديو لأغنيات الحرب الوطنية العظمى وأفلام الحرب المحبوبة وكذلك بث عرض النصر في موسكو يوم 9 مايو، وغيره من الفعاليات الاحتفالية، بما في ذلك الألعاب النارية الليلية في العاصمة.

وأعاد سوبيانين إلى الأذهان أن العام الجاري لن يشهد عرضا عسكريا للمعدات الحربية البرية. لكن القوات الجوية والفضائية الروسية تقيم في سماء موسكو عرضا جويا ستشارك فيه 75 طائرة ومروحية بمختلف أنواعها.

وقال سوبيانين:" ايها الموسكوفيون الأعزاء، كانت روسيا تتهيأ للاحتفال بعيد النصر العظيم. لكن فيروس كورونا منعنا من تحقيق ذلك. إلا أنني على ثقة بأن القيود المفروضة لن تحرمنا من مزاج احتفالي يوم 9 مايو".

وأضاف سوبيانين، أن المحاربين القدامى اعتادوا على وضع أكاليل الزهور على قبور رفاق السلاح. لذلك كلفت البلدية منظمات المتطوعين وغيرها من المنظمات الاجتماعية بوضع الزهور على القبور نيابة عن المحاربين القدامى وبتكليف منهم.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

14 جنيهًا و60 قرشًا.. نصيب الطفل من دعم «التأمين الصحى» فى الموازنة الجديدة

«الصحة»: 21 وفاة و495 إصابة جديدة بـ«كورونا»

قرار مفاجئ من مرتضى بعد حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

الصور

image description

صلاة التراويح بمسجد عمرو بن العاص

image description

أجواء رمضان

image description

«سكسفون» بشوارع السيدة زينب.. صانع بهجة في رمضان

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

الأكثر قراءة

أول تعليق من هشام طلعت مصطفى على أزمة إعلان مدينتى (فيديو)

حقيقة إصابة النائب أحمد الطنطاوي بفيروس كورونا (صور)

بنجلاديش تعلن إنتاج أول عقار لعلاج فيروس كورونا المستجد

سبب حذف فقرة الثعبان في رامز مجنون رسمي مع طارق حامد

إنفوجراف

image description

كيف يحتسب دخل الزوج بقضايا المنازعات الزوجية؟ (إنفوجراف)

image description

«المرور» تنظم حملة توعية لتجنب الحوادث (إنفوجراف)

image description

المايسترو صالح سليم.. الأب الروحى للأهلى (إنفوجراف)

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

أيام زمان

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

أغرب حكاية عن مسلسلات رمضان.. قدمتها فنان كبير بـ«بدلات رقص وملايات لف»

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

نجم الساعة

ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

الصحة

8 دول توافق على عقار جديد لعلاج كورونا

شاي وشوكولاتة.. أطعمة ومشروبات تجنبك الخرف

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

منوعات

قرار مفاجئ من مرتضى بعد حلقة طارق حامد في "رامز مجنون رسمي"

إمساكية رمضان اليوم السادس عشر 1441.. موعد أذان المغرب السبت 9- 5-2020

شاي الكبوس يتصدر تويتر وحالة من السخرية حوله

لوفتهانزا تعتزم مضاعفة برنامج رحلاتها فى يونيو

مقالات الرأي
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ حسن درويش القويسني .. كفيف البصر وزاهد فى الدنيا
مؤمن المحمدي
الانتحال
ماجد حبته
عملاء وبلهاء.. فى مجلس الحكماء!
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: أحيانا نكذب من شدة الصدق
المزيد

الثقافة

قصور الثقافة تعرض جولة فى متحف العقاد ضمن «الثقافة بين إيديك»

قصور الثقافة تطرح الأعمال الكاملة للشيخ مصطفى عبدالرزاق

مركز «الست وسيلة» يعلن عن عدد من فعالياته «أونلاين»

انطلاق مسابقة الصوت الذهبى فى دورته الخامسة «أونلاين»