وفيات «كورونا» بأمريكا تصل إلى 75 ألف حالة

أعلنت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها عن أن إجمالي عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا بلغ 1248040 حالة بزيادة 28974 حالة عن احصائها السابق، وقالت إن عدد حالات الوفاة ارتفع 2180 حالة ليصل إلى 75477 حالة.ويمثل ذلك حصيلة حالات مرض الجهاز التنفسي المعروف باسم كوفيد ـ 19 الناجم عن فيروس كورونا التي تم تسجيلها حتى الرابعة مساء بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم السابع من مايو، مقارنة مع الأرقام في اليوم السابق.ولا تعكس أرقام المراكز بالضرورة عدد الحالات التي تسجلها الولايات بشكل منفرد.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.