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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

المكسيك.. مقتل 3 ممرضات شقيقات فى ظروف غامضة

السبت 09/مايو/2020 - 06:21 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت السلطات المكسيكية، العثور على جثث ثلاث ممرضات شقيقات قتلن خنقا في ولاية كواهيلا شمالي البلاد.

وأشارت السلطات الأمنية إلى أنها فتحت تحقيقًا في الجريمة، لكن الدافع لم يتضح بعد، وأن العاملين في مجال الصحة يواجهون عدوانًا متزايدًا في الأسابيع الأخيرة بسبب مخاوف انتقال عدوى كورونا.

وقال المسؤول في الصحة العامة في الولاية خافيير جيريرو: "الحادث وقع في لحظة كان العاملون الصحيون فيها هم العنصر الأهم لمواجهة الأزمة الصحية".

من جهته، قال المدعي العام لولاية كواهيلا، جيراردو ماركيز، إن "اثنين أو ثلاثة من المجرمين ربما يكونوا متورطين بالجريمة"، ولكن لم يتم اعتقال أي شخص، ولم يتضح على الفور متى قتلت الممرضات.

وأضاف: "حتى الآن لا يوجد دليل يشير إلى أن ذلك كان بسبب وظائفهن في قطاع الصحي.. إنه أمر مؤسف للغاية بالنسبة للمجتمع، وأكرر التزام الدولة بإيجاد المجرمين وتقديمهم للعدالة".

وأعلنت المكسيك الخميس، عن 982 1 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالعدوى بفيروس كورونا و257 حالة وفاة إضافية.

وتشير الأرقام الجديدة إلى أن العدد الإجمالي للحالات المؤكدة وصل إلى 29616 إصابة، و2961 حالة وفاة.

بدورها تقول الحكومة، إن "العدد الحقيقي للمصابين أعلى بشكل ملحوظ".

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