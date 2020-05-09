البرازيل تسجل 751 وفاة جديدة بفيروس كورونا

سجلت البرازيل حصيلة يومية قياسية جديدة لعدد حالات الوفاة بفيروس كورونا في البلاد، التي تعتبر الأولى من حيث انتشار فيروس كورونا في أمريكا الجنوبية.وأعلنت السلطات البرازيلية عن تسجيل 751 وفاة جديدة، ما يزيد على العدد القياسي السابق المسجل يوم الأربعاء، حين بلغت الحصيلة اليومية 615 حالة وفاة، فيما سجلت 10222 إصابة جديدة بالفيروس.وبلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في البرازيل 145 ألفا و328 حالة مؤكدة، وعدد الوفيات 9897 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.