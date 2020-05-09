أفتتاح 6 مكاتب توثيق بالشهر العقارى داخل مكاتب البريد بخمس محافظات

أعلنت وزارة العدل انه في إطار خطتها في التوسع الجغرافي والتطوير لمكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري، لتقديم خدمات ميسرة للمواطنين، يبدأ غدًا الأحد العمل بستة مكاتب توثيق داخل مقرات البريد في بعض المحافظات.وذكرت الوزارة في بيان لها أن، تلك المكاتب تشمل مكتب توثيق بريد المنيا، ومكتب توثيق بريد نجع حمادي، مكتب توثيق بريد قنا، مكتب توثيق بريد طنطا، مكتب توثيق بريد كفر الشيخ، ومكتب توثيق المهندسين.كما أنه جاري التنسيق مع اجهزة الدولة لتوفير مقار اضافية خاصة في الاماكن التي تشهد زحاما من المواطنين لتخفيف حدته تباعا.