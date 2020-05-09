عمر جابر يكشف حقيقة تهديد حسن شاكوش له بالقتل

أكد عمر جابر لاعب نادي بيراميدز، أنه لا صحة لما تردد عن خلاف بينه وبين مطرب المهرجانات حسن شاكوش، مؤكدًا أن حسن شاكوش صديقه وعرض عليه التدخل لحل أزمته وتهديده بالقتل، لكن الأمر فهم خطأ من الناس.وأضاف "جابر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية"، المُذاع على قناة "إم بي سي مصر": "لم اتهمه بمحاولة قتلي، حسن شاكوش صاحبي، ووسيط خير كان عاوز يحل الموضوع، وإحنا على اتصال يوميًا".وأردف: "تقدمت ببلاغ اتهمت فيه شخصين بتهديدهما لي بالإيذاء سواء القتل والخطف، بسبب خلافات مالية، والنيابة العامة تحقق في الموضوع".وأشار إلى أن من هددوه لاعبي كرة قدم كانوا أصدقائه، مردفا:"كانوا معايا في سويسرا، اختلفنا كل واحد راح لحاله".