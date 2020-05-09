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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكاظمى: معاشات المتقاعدين ستدفع.. والحكومة بخدمتهم

السبت 09/مايو/2020 - 04:12 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أصدر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، بيانا بشأن التأخير الحاصل في دفع معاشات المتقاعدين، مؤكدًا أن "رواتب المتقاعدين ستدفع والحكومة بخدمتهم".

وحسبما أفادت وكال الأنباء الفرنسية، نقل المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء عن الكاظمي قوله، إن "المتقاعدين والفقراء أهلي، وإنهم النقطة الأولى في قائمة اهتماماتي"، مؤكدا "لن نسمح بأن ينام عراقي ليله مضاما قبل أن تفي الدولة التزاماتها".

وأضاف: "رواتب المتقاعدين سوف تدفع، العراق لا يهمل أصحاب الفضل فيه ممن أفنوا أعمارهم في خدمة البلد".

من جهته، أفاد مصدر مطلع، بأن رئيس الوزراء السابق عادل عبد المهدي لم يصدر أمرا بإيقاف رواتب المتقاعدين، مشيرا إلى أن "قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن يشمل ترتيب أوليات الإنفاق".

وقال المصدر، إن "رئيس الوزراء السابق لم يصدر أمرا بإيقاف رواتب المتقاعدين كما روج في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

وأضاف، أن "مجلس الوزراء السابق قرر ترتيب أوليات الإنفاق بعد انخفاض أسعار النفط، ولم يكن هناك قرار يخص إيقاف الرواتب".

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