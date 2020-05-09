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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

كيف تتحول الأعضاء الأنثوية لذكر؟

السبت 09/مايو/2020 - 03:28 ص
تحول الأعضاء الأنثوية
تحول الأعضاء الأنثوية لذكر
أحلام عبدالرحمن
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قال الدكتور عمرو النجاري أستاذ جراحة التجميل بطب القصر العيني، إن عملية التحول الجنسي متاحة في مصر، لكنها قليلة الحدوث، مشيرًا إلى أنها تحتاج 4 موافقات للبدء بإجراءها، وهي موافقة من لجنة طبية من وزارة الصحة، وإجراء مجموعة فحوصات وإشاعات وموافقة من دار الإفتاء وموافقة من الطب النفسي.

ولفت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن الشاب أو الشابة التي تخضع لجراحة التحول الجنسي يتم تأهيلها نفسيا أولا لهذا التحول، وإخبارها بتداعياته، والتي منها أنه أو أنا لن يتمكن من الإنجاب، ثم يخضع المتحول لحقت الهرمونات للمساعدة على تغيير الجنس.

كيف تتحول الأعضاء التناسلية للأنثى إلى ذكر؟
ورد النجاري، على سؤال عمررو أديب، حول كيف يتم تحويل الأنثى بأعضائها الأنثوية وصدرها لذكر بجهازه التناسلي، قائلا إن هناك نوعين يخضعان للتحول، النوع الأول هو الجنس البين، والثاني الاضطراب الجنسي.
ولفت إلى أنه في حالة الجنس البين يكون الشخص مثلًا أعضاؤه الخارجية ذكر والداخلية أنثى، أو العكس أعضاؤه الخارجية أنثى والداخلية ذكر، ولفت إلى أن هذا النوع يخضع للعلاج النفسي، وتجرى لها جراحة لتغيير الشكل الخارجي.
أما النوع الثاني هو الاضطراب الجنسي، وهو نتيجة خلل في إشارات المخ، لتكونه في آخر 3 شهور، فيكون الجسم ذكر كامل لكن الإشارات التي وصلت له إنه أنثى والعكس.
وأوضح أن، المتحول يخضع لسنتين كاملين علاج هورموني، لكنه يواجه صعوبة في الإنجاب، لأن التغيرات في الجهاز التناسلي، ومع العلاج الهرموني أجزاء تتحسن وأجزاء أخرى لا تتحسن، مردفًا:"دور العلاج النفسي لازم يبقى عارف إنها لن تكون أم ولن يكون أب".
وكان هشام سليم فجر مفاجأة خلال حواره في برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، أن ابنه متحول جنسيًا، وأنه أخبره منذ كان عمره 18 سنة، أنه يشعر أنه في جسم غير جسمه.شاهد

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