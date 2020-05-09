تعليق عمرو أديب على هجوم السوشيال ميديا على إعلان مدينتى (فيديو)

علق الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، على الهجوم على إعلان مدينتي، المدينة التي يمتلكها رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.أن في الأيام الصعبة الاقتصادية تحافظ الدولة على رجال الأعمال، لافتًا إلى أن النسبة الأكبر من المصريين يعملون في القطاع الخاص، متابعًا: "الدولة خلال الفترة الماضية بتحاول تساعد رجال الأعمال من أجل ان يستمروا في دفع الرواتب للعاملين".وأضاف عمرو أديب خلال برنامجه "الحكاية: "مستغرب من الهجوم على رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، مجموعة شركته تمتلك العديد من المشروعات التي يعمل فيها الآلاف من المصريين ويدفع الرواتب لهم، وعندما يعمل إعلان على مشروعاته ومدنه يحدث عليه هجوم بدلًا من مساندتهم".وتابع: "ليه نضرب في واحد زي هشام طلعت مصطفى بشاكوش.. كله علشان نضحك ونهزر.. مين من مصلحته يهد مشروعات كبرى لرجل أعمال يستثمر في الصحراء ويعمرها".في ذات السياق استنكر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، هجوم بعض النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، على إعلان "مدينتي"، قائلا: "نفوس غير سوية، الناس قاعدة زهقانة في البيت، بتتسلى على خلق الله، ربنا يهديهم".وأضاف هشام طلعت مصطفى مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "بنحاول نحافظ على بيوت الناس، مفتوحة، ومحافظين على العمالة بالكامل وهم عدة آلاف، ونقدم خدمات كثيرة متأثرة ومحافظين على الناس، بنحاول نطور بلدنا، وربنا يوفقنا".وأشار إلى أن مشروعات طلعت مصطفى يقطنها أكثر من 700 ألف نسمة، مردفا: "لم يكن الناس لتوافق ان تسكن الصحراء لولا أنهم رأوا أن خدماتنا أفضل وإمكانياتنا أفضل".ولفت رجل الأعمال إلى إن شركته لها مساهمات في معهد القلب ومستشفات مختلفة بمبالغ كبيرة جدًا، مردفًا:"واجب إنساني ووطني، ودورنا لا ننتظر شكر، والدول تقوم على شركات كبيرة لها دور وطني واقتصادي، في دفع الضرائب والتوظيف والنمو الاقتصادي".وأوضح أن مجموعته وفرت ما يقرب من 80 ألف فرصة عمل، وساهمت في الاقتصاد المصري بشكل جيد، مردفًا: "ننتظر من المجتمع يقول شدوا حيلكم شكرًا كملوا".كشف رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، كواليس إعلان "مدينتي" الذي أثار ضجة على السوشيال ميديا، واتهامه بالعنصرية، لافتا إلى أن كواليس الإعلان مضحكة، مشيرًا إلى أنهم اعتادوا على أخذ آراء السكان في المدينة كل عام، وكان رأي الإدارة هو تصوير رأي السكان الحقيقيين في المدينة في الخدمات التي تقدم لهم.وأردف: "بنعمل حملة إعلان كل سنة في رمضان لأن موسم البيع بيزيد بعد رمضان، واجتمعت الآراء إن الناس الحقيقية تقول رأيها في المدينة، وفيه شركة متخصصة قالت إن ده أفضل شيء الناس تقول آراءها بمنتهى الصراحة".وتابع: "الناس قالوا ده اللي حاسين بيه، وأنا مش قادر أفهم أيه مزعل الناس الأخرى، إن فيه ناس سعيدة؟ مش فاهم فيه إيه؟ إحنا بنبذل مجهود كبير لتحقيق حياة أفضل، وشيء جيد للبلد نتباهى به نرتقي بمستوى الخدمات".وردًا على تغيير الإعلان بعد الهجوم عليه، قال هشام طلعت مصطفى، إن الشركة اعتادت أن يكون الإعلان أسبوع فقط ويتم تغييره.