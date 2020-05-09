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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم يوجه نصائح لتسليم المشروعات البحثية

السبت 09/مايو/2020 - 05:55 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه في حالة تسليم المشروع البحثي ورقيًا نرجو الالتزام الدقيق بالجدول المعلن لتفادي التكدس في المدارس، مشيرًا إلى أن هناك ٣ فرص للتسليم ولكن يجب الالتزام بالجدول.

وأكد "شوقي"، خلال تصريحات صحفية له عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، أنه في حالة التسليم على منصة "إدمودو"، يمكن رفع المشروع في أي وقت من النهار أو الليل من ٩ إلى ١٦ مايو الجاري، وبالتالي لا داعي لمحاولة الدخول في وقت واحد للتخفيف على الشبكات.

وأوضح "شوقي" أن رفع المشروع إلكترونيا هو الحل الأفضل والأضمن والأسلم صحيًا وترشحه الوزارة سواء كان المشروع بخط اليد أو بالكمبيوتر، ولا ضرورة لتقديم شيء آخر سواه، لافتًا إلى أن تسليم المشروع إما إلكترونيًا على المنصة أو ورقيًا وليس الاثنين.

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