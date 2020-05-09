اياد نصار يشك فى خيانة زوجته.. الحلقة الـ15 من مسلسل "ليالينا

بدأت أحداث الحلقة الـ15 من مسلسل "ليالينا"، بتفكير "مرتضى" محمد علي رزق، بأن يقوم بالزواج للمرة الثانية، بعدما لم ينجب الولد الذي كان يتمناه، ليقوم بالتحدث مع صديق مقرب له، ليؤكد له بأن يختار بشكل صحيح ويبتعد عن "بدرية" نهى عابدين، لأن سمعتها ليست جيدة.وفي نفس الوقت يقابل مرتضى "بدرية" ليحدث معها عن علاقاتها السابقة، وتؤكد له بأنها كانت على علاقة بشخص أخر في الماضي وكانت بصدد الزواج منه، لكن قبل حدوث ذلك تركته لعدم شعورها بالامان معه، وبعدها قامت بتركه معبرة عن غضبها منه لانه شخص غير جادي في طلبه للزواج منها.وعلى الجانب الاخر يقوم هشام "إياد نصار"، بالتحضير لعمله الجديد في تجارة العملة، حيث يثقوم بالتجهيز لجمع مزيد من الأموال للسفر إلى الخارج من أجل علاج ابنته من العمى الذي أصابها في الحادث، فيما يتقدم راضي "ميدو عادل" لوظيفة جديدة مع دراسته ليوفر أموال تجهيز شقيقته لزواجها، ويساعد والدته في المعيشةويجعلها تستقر في المنزل، وفي نفس الوقت يقابل جلال "خالد الصاوي"، الذي يتقرب منه حبًا في والدته حيث يحكي معه عن أسرار حياته.تتواصل الحلقة بمعرفة هشام بما يدور بين مدحت "محمد الشقنقيري" وزوجته مريم "غادة عادل" من اتفاقات وتحريضات ضده، ليذهب بعد ذلك لمكان عملها وينتظرها في الخارج حتى يخرجا سويًا ويحدث مشاجرة كبيرة بينه وبين مدحت.وتنتهي الحلقة بخناقة كبيرة بين "مريم" و"هشام" الذي يتخيل وجود علاقة مشبوهه بين زوجته وريسها في العمل، الإ أنها تؤكد له بأنها لم تخونه وتحترمه رغم ما فعل بها من خيانه لزواجه مرة أخرى.المسلسل من بطولة غادة عادل إياد نصار خالد الصاوي صابرين، تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح، وتدور أحداثه من فترة الخمسينات حتى الثمانينات، حيث يدور صراع كبير بين عائلتين وتتصاعد الأحداث، في إطار من الدراما الاجتماعية الممتزجة بالتشويق والساسبنس.