إنجى على تفجر مفاجأة عن عودتها لطارق العريان

حقيقة علاقتها بأحمد السعدنى



إنجي: مفيش عريس جديد



إنجي: أصالة عملت لي انفلو وهأفرح لورجعت لطارق



إنجي: الجواز بيبوظ حاجات كتير



سبب فشل إنجي في التمثيل



فجرت الفنانة والإعلامية إنجي علي، مفاجأة خلال حلقة الجمعة من برنامج "شيخ الحارة والجريئة"، عن شرط عودتها لطليقها طارق العريان.وقالت "إنجي"، ردا على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي، إن كانت تقبل العودة لطارق العريان إذا طلب منها الزواج مرة أخرى، وذلك بعد انفصاله عن أصالة، "إن ذلك يتوقف على إحساسها تجاهه لحظتها".وأضافت: "لو في حالة حب هقبل، أما لو الوضع الحالي لا، أنا ولا هو بنفكر في كده، كل ملة لها ظروفها، في الظرروف الحالية مقدرش، لأني عايشة قصة حب تانية، فمش شايفة حد غير اللي بحبه دلوقتي، وأنا طالما بحب دلوقتي مش هفكر في حد تاني".وكانت إنجي نفت في بداية الحلقة، وجود علاقة عاطفية تربطها بالفنان أحمد السعدني، قائلة: "أحمد صاحبي وأخويا، طول عمرنا قريبين وحبايب".وردت إنجي على سؤال المخرجة إيناس الدغيدي إن كانت ستفاجئ الجميع بخبر زواجهما، قائلة: "استحالة، أحمد أخويا هو وأحمد رزق صحابي جدا".وقالت إنجي ردا على سؤال شيخ الحارة بشأن تقدم عريس لها قبل شهر رمضان بأسبوعين، إنها لا تفكر بالزواج في الوقت الحالي، ولم يتقدم لها أي شخص منذ فترة كبيرة.وأكدت إنجي أنها لم تلاحظ إعجاب الفنانة أصالة بالمخرج "طارق العريان"، زوجها السابق، أثناء فترة الزواج، وأنها لم تنتبه لمثل هذه الأشياء، لافتة إلى أن ما تردد عن سفرها إلى دبي لا أساس له من الصحة.وأردفت: "طارق حبيته وحبني، انفصلنا وكل واحد كان عنده حياته، وهو ارتبط بأصالة، وسألني قبلها"، وكشقت أن المسئول عن صفحاتها على السوشيال أخبرها أن أصالة عملت لها انفلو.وأشارت إلى أنها ستكون سعيدة، إذا عادت أصالة لطارق العريان لأن بينهما أولاد، لكنها لن تتدخل وتحاول الإصلاح بينهما.وأشارت إنجي إلى أنها تزوجت مرتين عن حب ولكن انفصلت في الزيجتين، مضيفة: "أنا اتجوزت مرتين عن حب وأنا معرفش اتجوز غير عن حب، وشكل الحب بينتهى بالجواز، واكتشفت أن الجواز بيبوظ حاجات كتير أو ممكن يكون عندنا بس".وأكدت أنها تكره الكذب والخيانة، قائلة: "بكره الكذب وأنا تعرضت للخيانة في حياتي ولكن مش كتير، وعندي مشكلة اني بتحسس بحاجة غريبة قبل أي مرحلة اتعرض فيها للخيانة ولو ههرب بحاجة من الحياة هاخد أمي وبنتي".من ناحية أخرى، نفت إجراءها أي عمليات تجميل طوال حياتها، مشيرة إلى أنها حقنت بوتكس فقط.وأردفت: "معملتش عمليات تجميل وعايزة أعمل، لكن حتى الآن لا، وعملت بوتكس بس مش كتير، ولكن لما هحتاج هعمل وبخاف من العمليات وعندي مشكلة صحية أنى مينفعش أخد بينج تخدير".وأوضحت إنجي علي أن سبب عدم تحقيقها نجاحًا كبيرًا في المجال الفني بسبب كثرة قبولها لأدوار المجاملة، مضيفة: "مقدرتش أحقق حاجة كبيرة فى التمثيل عشان قبلت أدوار مجاملة كتير، ولكن عمر ما كان التمثيل بالنسبة لي نمبر وان".وتابعت: "بحب السينما، وبشوف أرقى حاجة فى الدنيا الفن عشان بيجمع الناس بعيدا عن الديانة والجنسية، وعملت حاجات كتير قوي مجاملة ومكنتش بعرف أقول لا إنما دلوقتي بقيت بقول لا"، لافتة إلى أنها سعيدة بما وصلت إليه في مجال الإعلام وتحب لقبها كمذيعة فنية.