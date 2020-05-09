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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء استلام المشروعات البحثية بمدارس الجمهورية.. اليوم

السبت 09/مايو/2020 - 07:49 ص
جريدة الدستور
نورهان عبدالرحمن
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تبدأ المدارس الابتدائية والإعدادية على مستوى الجمهورية، من اليوم وحتى السبت المقبل الموافق 16 مايو الجاري، في تسلم المشروعات البحثية المطلوبة من الصف الثالث الإبتدائي حتى الثالث الإعدادي، بشكل ورقي، مع إمكانية تقديمها إلكترونيًا على منصة «ادمودو» الإلكترونية.

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن جدول تسليم المشروعات البحثية للفصل الدراسي الثاني لجميع الطلاب الذين يريدون التسليم ورقيآ.

وتضمن الجدول التالي:

السبت 9 مايو 2020: الصف الثالث الابتدائي – الصف الأول الاعدادي – الصف الأول الثانوي.


الأحد 10 مايو 2020: الصف الرابع الابتدائي – الصف الثاني الإعدادي – الصف الأول الثانوي.


الإثنين 11 مايو 2020: الصف الخامس الابتدائي – الصف الثالث الإعدادي – الصف الثاني الثانوي.


الثلاثاء 12 مايو 2020: الصف السادس الابتدائي - الصف الأول الإعدادي (الذين تخلفوا) – الصف الثاني الثانوي.


- الأربعاء 13 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف الثالث والرابع الابتدائي – الصف الثاني الإعدادي الذين تخلفوا – الصف الأول الثانوي الذين تخلفوا.


-الخميس 14 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من الصفوف 5 و6 ابتدائي – الصف الثالث الإعدادي الذين تخلفوا – الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا.


- السبت 16 مايو 2020: الطلاب الذين تخلفوا من جميع الصفوف.

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