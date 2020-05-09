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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

نادية الجندى: الطيران المصرى أعادنى من بيروت ضمن العالقين

السبت 09/مايو/2020 - 06:59 ص
جريدة الدستور
محمد مجدي
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انتهت الفنانة نادية الجندي من تصوير أحداث مسلسلها الجديد "سكر زيادة"، والذي كان يتم تصويره في مدينة بيروت اللبنانية منذ أيام قليلة، في العمل الذي يتم عرضه هذه الفترة على شاشة "إم بي سي".

وقالت الفنانة القديرة لـ"الدستور"، إنها قد عادت منذ فترة قليلة إلى القاهرة، بعدما انتهت من تصوير مسلسلها الجديد، وذلك في رحلة جوية من الرحلات القليلة التي تخرجها مصر للأتيان بالمواطنين العالقين في الخارج، في ظل انتشار فيروس كورونا.

وعلى نفس المنوال قالت الفنانة القديرة إنها تراقب ردود الأفعال على مسلسلها الجديد الذي يعود بها للشاشة الفضية بعد غياب سنوات عديدة، خاصة وأن العمل يجمعها بالنجمة نبيلة عبيد لأول مرة.

المسلسل من بطولة نادية الجندي، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ونبيلة عبيد، من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان.

تدور الأحداث في إطار كوميدي حول علاقة تجمع 4 سيدات، يعيشون في فيلا واحده تم النصب عليهم فيها، ليفرض عليهم الامر الواقع أن يكملان حياتهما سويًا فيها.

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