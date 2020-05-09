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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

رسالة صوتية لوزير التعليم قبل بدء تسليم المشروعات البحثية

السبت 09/مايو/2020 - 02:07 ص
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
نورهان عبدالرحمن
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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن القول القاطع في تسليم المشروعات البحثية لسنوات النقل هو: الرسالة الصوتية التالية.

ووجه رسالة صوتية عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، لأولياء الأمور والطلاب ومديري المديريات والإدارات التعليمية والمدارس الحكومية والخاصة والدولية في مصر.

https:m.soundcloud.comtarek-shawki-746536887project-delivery-final-note

وجاءت نص رسالة الوزير، ضرورة الالتزام بجداول التسليم منعآ للتجمعات، بالأضافة الي توفير يوم اضافي، للذين تخلفوا عن التسليم بالجدول المحدد لهم.

ووجه نصيحة للذين يستخدمون منصة ادمودو للرفع الكترونيآ، قائلآ "اللي هيسلموا منصه بلاش نضغط علي المنصه مش لازم من ٦ الصبح"

وفيما يخص تسليم المشروع، أكد على موظفين الوزاره الالتزام بما جاء من الوزاره.

وشدد على الطلاب، أن الافضل طريقة التسليم الكتروني وتحويله الي pdf، ومن يسلم في المدرسه يلتزم بالجدول وضع بحثك في ظرف مكتوب عليه الرقم التعريفي، وان كان من الفئات الخاصه اكتب ذلك وسلمه للمدرسه وخد وصلك ومن يخالف ذلك سيحاسب.

واوضح الوزير، عدم الالتزام بالكتابة في القوالب وأي ورق كتب عليه وغير مصحوب بفلاشة أو اسطوانة عليها البحث pdf.

وانهي حديثه قائلآ "التزموا عدم التجمعات الموضوع أبسط مما تتصوروا".

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