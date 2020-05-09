أمريكا تنفى ضلوعها في توغل فاشل فى فنزويلا

نفى مجلس الأمن القومي الأمريكي تورط الولايات المتحدة في عملية فاشلة للتوغل في فنزويلا هذا الأسبوع قيل أنها استهدفت الإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورووأضاف أنه لو كان للولايات المتحدة دور في ذلك لكان دورا "صريحا ومباشرا وفعالا".ونشر المجلس بيانا عبر تويتر بعد أن قال مادورو إن السلطات الفنزويلية اعتقلت أمريكيين اثنين يعملان مع أحد قدامي العسكريين الأمريكيين الذي أعلن مسؤوليته عن تلك العملية الفاشلة.وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد نفى بالفعل تورط الولايات المتحدة في الحادث ولكن مجلس الأمن القومي أكد ذلك.وقال بيان المجلس "ليس للحكومة الأمريكية علاقة بالأحداث المزعومة التي وقعت في الآونة الأخيرة في فنزويلا. الادعاءات بعكس ذلك غير صحيحة. لو كانت تلك عملية خططتها الولايات المتحدة مثلما زعم مادورو،الذي يواجه اتهامات لها صلة بالمخدرات والإرهاب، لكانت صريحة ومباشرة وفعالة".