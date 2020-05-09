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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

يسرا عن تصوير «خيانة عهد»: «إيدى اتهرت من الكحول والمطهرات»

السبت 09/مايو/2020 - 01:48 ص
يسرا
يسرا
رباب الأهواني
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أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بمسلسل "خيانة عهد" وبفريق العمل الذى يعمل معها فى المسلسل، مشيرة إلى أنه لم يتم الانتهاء منه حتى الآن، وما زال يتبقى عدد كبير من المشاهد لم تنته منها بعد.

وأضافت "يسرا"، خلال مداخلة هاتفية فى برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "extra news"، مع الإعلامي رامى رضوان، أن فريق العمل ملتزم خلال التصوير بالإجراءات الوقائية والصحية ضد فيروس كورونا؛ حيث لا يقوم فريق العمل بخلع الكمامة إلا فى حالة التصوير فقط، معقبة: "إيدى اتهرت من الكحول والمطهرات".

وأوضحت الفنانة يسرا أن هناك العديد من الأحداث المهمة فى المسلسل، مشيرة إلى أنها سعيدة بجمهورها وبالتعليقات التى تجدها على مواقع التواصل الاجتماعى، وردود الفعل الإيجابية حول المسلسل.

يذكر أن مسلسل "خيانة عهد" يُعرض حاليا على قناة "الحياة"، في السادسة والنصف مساءً، وهو من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة" إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.

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