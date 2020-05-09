هانى شنودة يروى كواليس اكتشافه عمرو دياب (فيديو)

كشف الموسيقار هاني شنودة، كواليس اكتشافه للفنان عمرو دياب في بداية مشواره، مشيرًا إلى أنه فوجئ بالأخير يطرق عليه باب الغرفة ويعرض موهبته الغنائية.وقال "شنودة"، خلال حواره مع خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" على شاشة "إكستر نيوز"، "لا حياء في العمل، وفتحت الباب له، وتحدث لى بلهجة بورسعيدية، وقال عاوز أبقى مطرب، وقلت له صوتك وأذنك موسيقيتين وشكلك حلو.. وهتنجح بس فيه مشكلتين، أولًا أنك تتحدث بورسعيدي، وثانيًا أنك مقيم في نفس البلد".وأضاف هاني شنودة أنه استمع إلى "دياب" الذي أعجبه صوته، وأوضح له أن هناك تحديات سوف تقابله، منها أنه ‏يتحدث بلهجة أهل بورسعيد، والأخرى أنه لابد أن ينجح على التليفزيون لأن الصوت وحده لم يعد كافيًا ‏للجمهور، وأيضًا إقامته في بورسعيد تمنعه من تحقيق أي نجاح.‏وذكر أنه بعدما أخبر عمرو دياب برأيه فكر قليلًا ثم انصرف، وفي اليوم التالي وجده واقفًا في انتظاره مع ‏باقي أفراد الفرقة ليصاحبهم في رحلة العودة إلى القاهرة، وعندما سأله هاني شنودة ماذا أتى به أجابه بأنه ‏سيرحل للقاهرة وأن هناك منتجًا في انتظاره هناك.وتابع: "استطاع بالفعل أن يصنع اسم عمرو دياب، لقد خاض تدريبًا شاقًا.. وأنا بعرف النجم من عينيه، وتوسطت له للالتحاق بمعهد الموسيقية العربية".كما تحدث عن اكتشاف موهبة محمد منير، قائلًا: "أسلوبه عجبنى، وأرى أنه نوع من أنواع الشجر الثمين".