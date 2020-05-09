عمرو أديب: «قولوا للناس الأيام اللى جاية سودة»

هاجم الإعلامي عمرو أديب، سلوكيات المواطنين في التعامل مع أزمة فيروس كورونا، وتجاهلهم لإجراءات الدولة لمجابهة الفيروس، وإصرارهم على عادات التجمع سواء في إفطار جماعي أو زفة أو احتفال.وقال "أديب"، خلال تقديم برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "رغم هذه السلوكيات الدولة لازم تفتح، لأن الاقتصاد لا يتحمل، ولما تفتح تفتح بالأولويات، مش لازم كل شيء يشتغل".وأردف: "لكن قولوا للناس الأيام اللي جاية سودة، محدش عاوز يقفل ولا يبقى عندنا مشكلة، مطلوب نعمل إجراءاتنا الاحترازية في المدارس والمصانع، فمصر الدولة الوحيدة في العالم هتفتح والعدد بيزيد، كل الدول لازم تقعد أسبوعين أعدادها بتنزل".ووجه رسالة للحكومة، قائلا: "لا تأخذكم طبطبة في هذا الأمر، الفتح مفتاح الفرج، مهم نفتح صح، لأن الوباء لسة موجود، وعشان تاكلوا عيش خدوا بالكم من بعض من نفسكم، احرصوا على غسيل اليدين والتباعد الاجتماعي".