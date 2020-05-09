الكاظمى يدعو أمين عام الناتو لزيارة العراق

وجه رئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي الدعوة إلى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج لزيارة العراق.وجاء في بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء أن الكاظمي "تلقى اتصالًا هاتفيًا من أمين عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج، للتهنئة بتسلمه رئاسة الوزراء ونيل ثقة مجلس النواب".وأضاف البيان أن ستولتنبرج أكد "حرص حلف الناتو على تعزيز الشراكة مع العراق في محاربة الإرهاب عن طريق بعثة التدريب العاملة في العراق".من جهته، أكد الكاظمي أن "الحكومة العراقية تولى اهتمامًا كبيرًا للشراكة مع حلف الناتو"، داعيًا الأمين العام "لزيارة بغداد في أقرب فرصة ممكنة برفقة فريق عمله لبحث سبل رفع مستوى العمل المشترك، خاصة في مجال التدريب وإسناد القوات الأمنية".