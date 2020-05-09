عزمى مجاهد يعتذر لتامر عبدالمنعم على الهواء (فيديو)

قدم الكابتن عزمي مجاهد، الاعتذار للفنان والإعلامي تامر عبدالمنعم، قائلا: "تامر عبدالمنعم شخصية محترمة جدًا وزاد احترامي ليه أكثر بسبب دوره الوطني تجاه مصر ".وأضاف "مجاهد" خلال لقاءه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم"، أنه كان هناك وسيط يحاول الوقيعة بيني وبينه، متابعًا:"بعتذر له على الهواء قدام كل الناس".من جانبه دعا الإعلامي محمد موسي الفنان تامر عبدالمنعم بقبول اعتذار الكابتن عزمي مجاهد.