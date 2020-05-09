صعود مؤشرات «وول ستريت» متأثرة ببيانات الوظائف الأمريكية

قفزت مؤشرات الأسهم الأمريكية الكبرى محققة مكاسب أسبوعية قوية، بعد بيانات أظهرت أن التراجع التاريخي في الوظائف بالولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا المستجد، جاء أقل قليلا من المتوقع.والجمعة، صعد مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1.91 بالمئة ليغلق عند 24330.77 نقطة، وحقق المؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفاعا 1.69 بالمئة إلى 2929.77 نقطة، وزاد المؤشر "ناسداك" المجمع 1.58 بالمئة إلى 9121.32 نقطة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.