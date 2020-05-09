مكرم محمد أحمد: «القرضاوى» كان من المؤثرين فى فكر الإخوان

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه استضاف يوسف القرضاوي في ندوة بدار الهلال في 2001، حيث تأتي هذه الندوة في إطار الحوارات الفكرية.وأضاف رئيس المجلس الأعلى للإعلام، خلال حواره ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "ten"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، مساء الجمعة، أن القرضاوي كان شخصية مهمة، ومؤثرة، ونافذة في فكر جماعة الإخوان المسلمين، معلقًا: "القرضاوي مش مدروش زي التصور المأخوذ عنه".وأكد رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن نظام مبارك كان يهمه أن يكشف القرضاوي ما لديه، ولهذا سمحوا بهذا اللقاء، متابعًا: "أنا لم ابتذل نفسي في هذا الحوار، وخرجت بأقل الأضرار منه".