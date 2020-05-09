السودان يسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا

أعلنت السلطات الصحية في السودان، تسجيل 181 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أعلى معدل يومي تسجله البلاد حتى الآن، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 1111.وارتفع إجمالي الوفيات إلى 59، فيما سجلت حالتا شفاء، ووصل العدد الكلي للمتعافين إلى 102.وكانت اللجنة العليا للطوارئ الصحية في السودان، قررت تمديد حظر التجول في ولاية الخرطوم لمدة عشرة أيام إضافية اعتبارًا من اليوم السبت، ضمن الإجراءات الاحترازية لمكافحة كورونا.كما قررت منع السفر بين العاصمة والولايات وأكدت على ضرورة الالتزام بالإجراءات المعلنة لمكافحة كورونا.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.