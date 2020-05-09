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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تقرر التصويت بالبريد فى الانتخابات

السبت 09/مايو/2020 - 12:39 ص
التصويت بالبريد فى
التصويت بالبريد فى الانتخابات
وكالات
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أصبحت كاليفورنيا أول ولاية أمريكية تأمر بالاقتراع عبر البريد بالنسبة لجميع الناخبين المسجلين لانتخابات نوفمبر الرئاسية كنتيجة لجائحة فيروس كورونا.

وأعلن حاكم الولاية جافين نيوسوم عن الخطوة، خلال مؤتمر صحفي، قائلا إن الاقتراع بالبريد سيمنح حوالي 20.6 مليون ناخب مسجل القدرة على تجنب لجان الاقتراع، "حيث قد تكون صحتهم في خطر".

وتجري ولايات متعددة بالفعل انتخابات بالتصويت، عبر البريد، بشكل كامل، ودعا ناشطون في مجال الصحة العامة وحقوق التصويت إلى إجراء عملية اقتراع بالبريد على نطاق واسع في جميع أنحاء البلاد، غير أن العديد من الجمهوريين، بما في ذلك الرئيس دونالد ترامب، زعموا أنها ستكون أكثر عرضة للاحتيال والتزوير.

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