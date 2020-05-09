ضم لاعب بنى سويف لفريق عمل «أون تايم سبورتس»

كشف الإعلامي خالد أبو بكر، أن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، برئاسة تامر مرسي، رئيس مجلس إدارتها، بحثت حالة الكابتن محروس محمود، لاعب نادي بني سويف، الذى اتجه للعمل في صناعة القطايف والكنافة والبناء بعد توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا.وقال خالد أبو بكر، خلال برنامجه "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز"، إن مجلس إدارة الشركة المتحدة قرر أن يكون الكابتن محروس محمود ضمن فريق عمل الشركة المتحدة لينضم لقناة أون تايم سبورتس.وأضاف أبو بكر: "محروس محمود حاجة مشرفة وراقية وبيشتغل بعرقة، ومش بيقول لحد إديني، ومجلس إدارة المتحدة قرر يتبنى مبادرة لتعيين كابتن محروس محمود لاعب بنى سويف بقناة أون تايم سبورتس".