ضبط 6.5 طن دقيق بلدى مدعم للمخابز فى الفيوم

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية لمحافظة الفيوم عن تحرير عدد 1560 محضر لمخالفات تموينية متنوعة خلال الحملات التي شنتها المديرية على الأسواق والتي جاءت لتنفيذ تكليفات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بضرورة استمرار وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق ومراقبة الأسعار وذلك لضبط الخارجين عن القانون في مجال السلع التموينية.وأكد المهندس سيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه تم سداد مبلغ 254250 جنيهًا إجمالي مبالغ الغرامات والمخالفات من المخابز،وإجمالي مبالغ المخالفات من تجار التموين 72300 جنيه.وأوضح وكيل وزارة التموين، أنه تم ضبط عدد 6.5 طن دقيق بلدي مدعم للمخابز ودقيق المستودعات قبل تهريبه للسوق السوداء، في حملات مكثفة بمختلف مراكز الفيوم خلال شهر أبريل 2020.