غانا تسجل أكثر من 500 إصابة بكورونا فى مرفق صناعى

قال جهاز الصحة في غانا إن الاختبارات أثبتت إصابة أكثر من 500 عامل في مرفق صناعيبفيروس كورونا، وذلك في الوقت الذي قفز فيه إجمالي عدد الإصابات في غانا إلى نحو 30 في المئة في يوم واحد.وأضاف جهاز الصحة، في بيان إن الاختبارات أثبتت إصابة 533 عاملا من بين 1300 عامل في المرفق الذي لم تذكر اسمه.وارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في غانا إلى 4012 حالة، مقابل 3091 حالة يوم الخميس الماضي منها 18 حالة وفاة.و يمثل هذا أعلى عدد من الإصابات في غرب أفريقيا على الرغم من أن غانا أجرت أيضا أكبر عدد من الاختبارات في المنطقة.