ليالي ميت أبو الكوم.. سر علاقة السادات بـ الشيخ النقشبندي

كان للرئيس الراحل محمد أنور السادات بعض الطقوس الخاصة في شهر رمضان المبارك. فكان دائم التنقل بين "ميت أبو الكوم" مسقط رأسه بمحافظة المنوفية، ومحافظة القاهرة.

وكان الرئيس الراحل يقوم باصطحاب الشيخ سيد النقشبندي إلى ميت أبو الكوم، مساء كل الليالي القمرية بشهر رمضان لينشد الابتهالات.

وكان الشيخ أحد خمسة مشايخ مقربين من السادات منهم الشيخ محمد متولى الشعراوى، والشيخ عبدالحليم محمود شيخ الجامع الأزهر، لكن عشقه القديم للفن جعله يقرب النقشبندى إليه، حسب جريدة "أخبار اليوم".