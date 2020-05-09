أمريكا تتبرأ من محاولة الانقلاب على «مادورو»

أعلن مجلس الأمن القومي الأمريكي أن الولايات المتحدة "لم تهاجم" الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من أجل الإطاحة به، مؤكدا أنها إذا أرادت فسيكون ذلك بشكل "موجه ومباشر وفعال".ونفى المجلس تورط واشنطن في المحاولة الانقلابية ضد مادورو التي أعلنت عنها السلطات الفنزويلية الأحد الماضي، قائلا في بيان عنه: "ليست لدى الحكومة الأمريكية أي علاقة بالأحداث الأخيرة التي تزعم فنزيلا حدوثها".وأكد أن الادعاءات ليست ذات مصداقية، مشيرًا إلى أنه "لو كانت هذه عملية مدبرة من قبل الولايات المتحدة كما يدعي مادورو المتهم بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب والمخدرات، لكانت علنية ومباشرة وفعالة".