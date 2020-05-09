عزمى مجاهد: الدولة الآن تحتاج لـ«إعلام حرب» (فيديو)

رد الكابتن عزمي مجاهد، على تساؤل الإعلامي محمد موسى، عبر برنامج "خط أحمر"، المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة: "دخولك معارك إعلامية كتير أيام العاصمة كان هيوديك السجن، والناس كانت بتقول عنك مندفع.. ترد تقول إيه؟"، ليقول "مجاهد": "أنا بشتغل بما يميليه عليا ضميري وأكشف أمام الرأي العام الخونة وكل أعداء مصر اللي عايزين يهدموها وكنت واقفلهم بالمرصاد".وأكد "مجاهد"، خلال حديثه مع الإعلامي محمد موسى، أنه يجب على كل الإعلاميين ان يتخذوا نهجًا صارمًا ضد كل أعداء مصر والخونة دون خوف، متابعًا: "الآن ما زلنا نحتاج لـ إعلام حرب، والدولة تحتاج ذلك بشدة".