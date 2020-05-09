وزارة الصحة فى صنعاء: اكتشاف حالة مؤكدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة اليمنية في صنعاء، عن تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطن قادم من محافظة عدن جنوبي البلاد، كانت الثانية من نوعها.وأكدت الوزارة، في بيان مقتضب، أن "المصاب يتلقى العلاج في مستشفى الكويت بصنعاء".ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصحية للوقاية من العدوى، وكذلك الحد من التواجد والاختلاط في الأسواق والمراكز التجارية".وأعلن اليمن، أمس الجمعة، تسجيل 9 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في محافظة عدن، مشيرًا إلى وفاة أحدها بالفيروس، بينما توفي مريض آخر في محافظة لحج.وأشارت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة كورونا، إلى أن عدد حالات الإصابة بكورونا ارتفع في المناطق اليمنية التي تسيطر عليها الحكومة إلى 35 حالة وسبع وفيات.