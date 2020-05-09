عزمى مجاهد: شلة البرادعى كانت تريد إسقاط مصر

قال الكابتن عزمي مجاهد، إنه لم يكن بعيد عن العمل الإعلامي، لافتًا إلى أنه ركز في الإعلام بعد فترة ٢٥ يناير والأيام التي مرت بها مصر وقتها.وأضاف "مجاهد" خلال لقاءه مع الإعلامي محمد موسى ببرنامج "خط أحمر" على فضائية "الحدث اليوم": "الدولة عارفة كل واحد وشلة البرادعي كانت عاوزة تسقط مصر والدولة عارفة دبة النملة والحمد لله قدمت عمل طيب لبلدي وساهمت في مسيرة وطني".واستكمل: "مصر كبّرتنا وكان لازم نقف جنبها وأنا بشتغل في الإعلام ومش عاوز قصر ولا فيلا".