خالد أبو بكر: «الكمامة» ستكون إجبارى

علق خالد أبو بكر، على بيانات وزارة الصحة وارتفاع إصابات فيروس كورونا المستجد، قائلًا: "الناس مش عاوزة تفوق.. إما أن نستفيق أو هتلاقى كورونا على الباب.. الدول كلها هتفتح وسيكون تدريجيًا، والمصل سيستغرق عام لعامين".وأضاف "أبو بكر"، خلال برنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "اكسترا نيوز": "الناس اللي بتنتقد هي نفس الناس التى تتجمع فى الشوارع الضيقة والجانبية.. والحقيقة الوحيدة في وسائل الإعلام المحلية والعالمية، محدش هيدور عليك غير نفسك.. الحكومة لا تحمي المواطنين.. كانت الحكومة الأمريكية حمت مواطنيها".وانفعل "أبو بكر"، على الهواء قائلًا: "الحكومات هتفتح أول يونيو وكله هيرجع تاني.. الحفاظ على نفسك من كورونا أولويتك أنت.. لا حكومة ولا داخلية ولا غيره هيحميك.. وأسلوب العقاب الشديد هو اللي هيمشي بدون أي مجاملات، والشدة والحسم ستكون في صالح المواطنين".وفيما يتعلق بالكمامات، قال إن هناك اتجاه لتكون إجبارية بالقانون، من خلال تعديل تشريعى سيخرج للنور.