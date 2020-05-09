«الصحة العالمية»: وفيات كورونا تلامس الـ260 ألفًا حول العالم

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أن حصيلة الوفيات الناجمة عن تفشي مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا المستجد عبر العالم، قد شارفت على بلوغ 260 ألفا.وأشارت المنظمة إلى أن المرض أودى بحياة 5429 شخصًا في مختلف أنحاء العالم، خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط تسجيل 87729 إصابة جديدة، لتصل حصيلة الوفيات إلى 259474 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة 37579967.وأكدت المنظمة أن، المنطقة الأوروبية لا تزال تسجل العدد الأكبر من حالات الإصابة بواقع 1654345 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي