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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

لاعب بنى سويف: عملت فى صناعة القطايف بسبب كورونا

السبت 09/مايو/2020 - 12:17 ص
محروس محمود
محروس محمود
رباب الأهواني
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قال محروس محمود، لاعب نادي بني سويف، إنه توجه للعمل في صناعة القطايف والكنافة والبناء بعد توقف النشاط الرياضي بسبب أزمة فيروس كورونا، معقبًا: "مش أول مرة أعمل كده.. كل سنة بشتغل في رمضان".

وأضاف لاعب بني سويف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الجمعة، أن العمل ليس عيبا، معقبا: "الراجل هو اللي بيشتغل، وبيعرف يجيب فلوس بالحلال، والشغل مش عيب.. والراجل مش في البطاقة بس".

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، خروج 58 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 1945 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2416 حالة، من ضمنهم الـ 1945 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 495 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم أجنبيان، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 21 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

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