طقوس جمال عبد الناصر في رمضان.. «فول مدمس وزبادي وإفطار متأخر»

كان للرئيس الراحل جمال عبد الناصر طقوسه الخاصة في شهر رمضان، حيث كان يقوم باصطحاب وزير التموين والتجول بسيارته الشخصية من أجل إيجاد حلول لتوفير الأقمشة الملونة لتوزيعها في هذا الشهر.لم يكن الرئيس الراحل يتناول الإفطار إلا بعد الاطمئنان على إفطار طاقم الحراسة الخاصة به، حسبما نشرت جريدة أخبار اليوم.أما عن طقوسه في تناول السحور، فكان لا يتناول إلا الفول المدمس مع الزبادي، كي لا يتسبب له متاعب في نهار رمضان، لأنه كان مريضا بالسكر.