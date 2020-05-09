صدور الترجمة البوسنية لرواية «فرانكشتاين فى بغداد»

صدرت اليوم في العاصمة البوسنية سراييفو٬ الترجمة البوسنية لرواية الكاتب العراقي أحمد سعداوي٬ والمعنونة بـ"فرانكشتاين في بغداد".وكانت الرواية قد صدرت للمرة الأولى بالعربية عام 2013 عن منشورات الجمل٬ وفازت بجائزة البوكر للرواية العربية 2014.وترجمت الرواية حتى الآن لأكثر من عشرين لغة أجنبية٬ من بينها الفرنسية٬ الفارسية٬ الإنجليزية والهولندية.وكانت النسخة الفرنسية من الرواية٬ قد وصلت إلى التصفيات النهائية وحازت على جائزة الخيال الإبداعي الكبرى الفرنسية عام GPI 2017.بينما وصلت النسخة الإنجليزية منها للقائمة القصيرة لجائزة المان بوكر البريطانية 2018.وتدور حول"هادي العتاك" بائع عاديات من سكان حي البتاويين وسط بغداد، والذي يجمع بقايا جثث ضحايا التفجيرات الإرهابية خلال شتاء 2005، ليلصق هذه الأجزاء فينتج كائنًا بشريًا غريبًا، سرعان ما ينهض ليثأر وينتقم من المجرمين الذي قتلوا مالكي أجزائه المتكون منها.