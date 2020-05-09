لمجابهة كورونا.. تطهير وتعقيم 12 ألف منشأة حكومية بالغربية

أكد محافظ الغربية، استمرار أعمال التطهير والتعقيم للمنشآت العامة والمصالح الحكومية في جميع قرى ومراكز المحافظة في إطار التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.أوضح المحافظ أن، الحملات انتهت من تطهير وتعقيم 12 ألف و661 منشأة حكومية حتى الآن، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري.وأضاف المحافظ أن، أعمال التطهير والتعقيم شملت 2406 مسجد و103 كنيسة، و1747 مدرسة، و5943 شوارع وميادين رئيسية، و816 مواقف سيارات، و746 منشأة صحية، و407 سوق، و25 محكمة، و294 بنك، و174 قسم شرطة.