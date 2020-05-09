«الصحة العالمية»: ينقصنا 1.3 مليار دولار للتصدى لكورونا

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهنوم جيبريسوس، أن حجم النقص في تمويل خطة المنظمة للتصدي لوباء كورونا المستجد حتى نهاية هذا العام، سيبلغ 1.3 مليار دولار.وأضاف "تيدروس"، في مؤتمر صحفي بجنيف، "تفترض الخطة المحدثة أن منظمة الصحة العالمية ستحتاج إلى 1.7 مليار دولار بحلول نهاية عام 2020 لمكافحة COVID-19، وتشمل هذه التقديرات المبالغ التي تلقتها منظمة الصحة العالمية حتى الآن، ولكن خطة منظمة الصحة العالمية لمكافحة COVID-19 ينقصها 1.3 مليار دولار".يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.