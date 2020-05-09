مكرم محمد أحمد: البشير كان خائنًا لمصر

أبدى الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، رأيه فى الرئيس السودانى السابق عمر البشير وطبيعة علاقته بمصر.وقال رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال حواره ببرنامج "رأى عام" المقدم عبر فضائية "ten"، مع الاعلامى عمرو عبدالحميد، أن عمر البشير لم يحب مصر وكان يريد الشر لهذا الوطن.وتابع: "البشير كان خائنا لمصر ولم يكن أبدا صادقا معها، ولم يحبها من قلبه ولم يسع حتى لفهم مصر".وأوضح رئيس المجلس الأعلى للإعلام، أن البعض يرجع كراهية عمر البشير لمصر بسبب قناعاته وتربيته السياسية، متابعًا: "لم أسترح أبدا لعمر البشير، لأنه لم يكن يفكر أبدا لصالح مصر".