انطلاق مسابقة الصوت الذهبى فى دورته الخامسة «أونلاين»

بدأت لجنة تحكيم الدورة الخامسة من مسابقة الصوت الذهبي٬ التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية المرحلة الثانية من التصفيات أونلاين، حيث تم الانتهاء من التصفيات الأولى وجاري إجراء المرحلة الثانية من التصفيات للمتقدمين والذى بلغ عددهم ٤٩ متسابقًا.وتضم لجنة التحكيم مجموعة من كبار أساتذة الموسيقى والغناء، وهم: الموسيقار الكبير هاني شنودة، والدكتور مصطفى محمد رئيس قسم الغناء بالكونسرفتوار، والدكتور إيمان مصطفى أستاذ الغناء بالكونسرفتوار، والمايسترو الدكتور مدحت عبد السميع الأستاذ بمعهد الموسيقى العربية والفنان الكبير الدكتور أحمد إبراهيم.يذكر أنه بلغ عدد المتقدمين للمسابقة أكثر من 120 متسابقا من محافظات: "أسيوط، المنيا، الأقصر، المنوفية، دمياط، الغربية، البحيرة، دمياط، الدقهلية، الغربية، القليوبية، القاهرة، الجيزة".ويتضمن اختبار المرحلة الثانية أداء قالبين من الغناء العربي الأول طقطوقة أو موشح والثاني قصيدة أو دور.